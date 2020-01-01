В Казахстане трудно найти надежного поставщика медоборудования SonoScape
Только у нас вы получите оборудование Sonoscape, обучение и поддержку
Проблемы с доставкой
Многие поставщики не заботятся о своих клиентах, и им приходится организовывать доставку самостоятельно
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Неисправное оборудование
Когда вы приобретаете у неофициальных поставщиков, всегда есть опасность, что они продадут неисправный товар.
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Отсутствие поддержки
Нет ничего хуже, чем остаться один на один с проблемой, когда никто вам не поможет.
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Для врачей и администраторов клиник и медицинских центров
Мы предоставляем качественное и проверенное медоборудование SonoScape
Только у нас вы получите оборудование Sonoscape, обучение и поддержку
Обязанности компании СоноТрейд при приобретении оборудования:
Конфигурация
Подбор конфигурации для оптимальной и комфортной работы врачей ультразвуковой диагностики в зависимости от появляющихся потребностей.
Доставка
Комплексная доставка оборудования до места инсталляции.
Программное обеспечение
Оснащение автоматизированного рабочего места специалиста УЗД медицинской информационной системой (МИС).
Обучение
Обучение врача ультразвуковой диагностики на рабочем месте методикам УЗ-сканирования.
В дальнейшем, благодаря сервисному обслуживанию, у Вас всегда будет производиться своевременное обновление ПО в зависимости от того, когда выйдет новая версия.
О компании
СоноТрейд является официальным дистрибьютором оборудования SonoScape в Республике Казахстан, за счет этого цены для покупателей выгодные и приемлемые. СоноТрейд занимается сервисным обслуживанием оборудования SonoScape, то есть производит как техническую, так и информационную поддержку ультразвуковых диагностических систем и видео-эндоскопического оборудования.
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История
Начало истории бренда SonoScape лежит в начале 2000-го года в Китае, тогда данная компания образовалась на базе государственного предприятия разработчика, а также производителя ультразвукового оборудования.
Далее знаменательным годом стал 2004, так как именно в 2004 SonoScape выпустил первый цветной портативный ультразвуковой сканер SSI-1000 с высокой чувствительностью доплера, благодаря этому он стал очень востребованным.
Сканер SSI-1000 ничуть не уступал никаким другим стационарным УЗ-сканерам. Надежность эксплуатации сканера подтверждается по сей день. Компания SonoScape начала обслуживаться по всему миру (включая Казахстан) после одобрения СЕ и FDA сертификации.
Благодаря разработкам SonoScape есть возможность создавать и запускать в эксплуатацию качественное оборудование для работников в медицинской сфере по всему миру.
У ультразвуковых сканеров SonoScape очень широкий спектр. Можно приобрести, как модель среднего класса, так и экспертного, благодаря которым производятся все необходимые ультразвуковые исследования высочайшего уровня.
Благодаря оптимальной цене, полному набору функций и уверенности в своей надежной продукции, техническая поддержка всех ультразвуковых систем компании SonoScape осуществляется в течении двух лет!