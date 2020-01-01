Начало истории бренда SonoScape лежит в начале 2000-го года в Китае, тогда данная компания образовалась на базе государственного предприятия разработчика, а также производителя ультразвукового оборудования.



Далее знаменательным годом стал 2004, так как именно в 2004 SonoScape выпустил первый цветной портативный ультразвуковой сканер SSI-1000 с высокой чувствительностью доплера, благодаря этому он стал очень востребованным.

Сканер SSI-1000 ничуть не уступал никаким другим стационарным УЗ-сканерам. Надежность эксплуатации сканера подтверждается по сей день. Компания SonoScape начала обслуживаться по всему миру (включая Казахстан) после одобрения СЕ и FDA сертификации.



Благодаря разработкам SonoScape есть возможность создавать и запускать в эксплуатацию качественное оборудование для работников в медицинской сфере по всему миру.